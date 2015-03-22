принтер умеет печать длиннолистовую бумагу - те больше длины печатного поля в 2.5 раза (поле 330х450, умеет печатать 330х1200мм) необходимо программно-аппаратное решение, обеспечивающее безостановочную печать на рулоне бумаги. существует китайская версия проапгрейженного драйвера для другого принтера, ...
- $300Системное программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
загрузка-выгрузка товаров автоматическое выставление счетов-заказов для юр клиентов из opencart загрузка заказов в 1с с адресами доставки формирование отгрузочных документов и документов для доставки1С-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
russkieoboi.ru требуется для товаров описание на русском и английском создание текстов 8 , четко описывающих товар, с размножением текста по шинглу 5 с человекочитаемым описанием для продвижения каждого товара генерация 200 текстов по каждому разделу, включая метатеги и т.п. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
скрипт расчета итоговой цены на основе площади и заложенных данных вводится - ширина и высота в см цена по каждой позиции выводится в каждой строке при выборе чекбокса суммируется и передается в ИТОГО Расчет ИТОГО : если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется пересобрать шаблон http://antimarker.com (есть psd ) в магазин на Opencart, Результат дб аналогично http://www.1wall.com загрузка\выгрузка товара, системы оплаты (мерчант, Paypal, WM), демонстрация товара, доставка, подключенная аналитика, самые ходовые\ хиты\продаваемые товары и т.п. стандартные решения ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
сайт VamEdition 6494876.ru с самописным калькулятором расчета цены. Требуется перенести весь контент (в том числе абсолютные ссылки сео-контента) + калькулятор + настроить оплату (карты, интернет-деньги, payPal). Необходимые модули к OpenCart обсуждаются и по необходимости приобретаются Прошу предлагать ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад