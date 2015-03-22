vg_sav

Вадим vg_sav

 
53 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Viber:  +796З71OЗЗЗ5

  • Требуется перепрошить (либо предложить иное решение) принтер OKI9650

    $300

    принтер умеет печать длиннолистовую бумагу - те больше длины печатного поля в 2.5 раза (поле 330х450, умеет печатать 330х1200мм) необходимо программно-аппаратное решение, обеспечивающее безостановочную печать на рулоне бумаги. существует китайская версия проапгрейженного драйвера для другого принтера, ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подружить 1с8.2 с opencart

    загрузка-выгрузка товаров автоматическое выставление счетов-заказов  для юр клиентов из opencart загрузка заказов в 1с с адресами доставки  формирование отгрузочных документов и документов для доставки

    OpenCart
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание товаров ( генерация текстов по шинглу 5 )

    russkieoboi.ru требуется для товаров описание на русском и английском создание текстов 8 , четко описывающих товар, с размножением текста по шинглу 5 с человекочитаемым описанием для продвижения каждого товара генерация 200 текстов по каждому разделу, включая метатеги и т.п. ...

    HTML
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить скрипт на php

    $5

    скрипт расчета итоговой цены на основе площади и заложенных данных вводится - ширина и высота в см цена по каждой позиции выводится в каждой строке при выборе чекбокса суммируется и передается в ИТОГО Расчет ИТОГО : если ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пересобрать сайт из landing в магазин

    Требуется пересобрать шаблон http://antimarker.com (есть psd ) в магазин на Opencart, Результат дб аналогично http://www.1wall.com загрузка\выгрузка товара, системы оплаты (мерчант, Paypal, WM), демонстрация товара, доставка, подключенная аналитика, самые ходовые\ хиты\продаваемые товары и т.п. стандартные решения ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос сайта Oscommerse Vam Edition на OPENCART

    сайт VamEdition 6494876.ru с самописным калькулятором расчета цены. Требуется перенести весь контент (в том числе абсолютные ссылки сео-контента) + калькулятор + настроить оплату (карты, интернет-деньги, payPal). Необходимые модули к OpenCart обсуждаются и по необходимости приобретаются Прошу предлагать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад