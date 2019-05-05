3d визуализация 3DSMAX - Corona
Работаю и могу осуществить визуализацию в 3ds Max - corona
- экстерьер,
- интерьер,
- предметная визуализация,
- мебель.
Чтение и работа с чертежами cad - на уровне проверки и экспорта в 3dsmax.
Моделирование предметов по фото, наброскам.
Имею художественное образование.
От уровня детализации складывается стоимость и сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3d визуализация интерьеров108 просмотров
- 3D Интерьер98 просмотров
- Архитектурная визуализация104 просмотра
- 3D визуализация фотореалистическая103 просмотра