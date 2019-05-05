3d визуализация 3DSMAX - Corona

Работаю и могу осуществить визуализацию в 3ds Max - corona

экстерьер,

интерьер,

предметная визуализация,

мебель.

Также осуществляю постобработку exr.

Чтение и работа с чертежами cad - на уровне проверки и экспорта в 3dsmax.

Моделирование предметов по фото, наброскам.

Имею художественное образование.

От уровня детализации складывается стоимость и сроки.