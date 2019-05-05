vgc2

Сидоренко vgc2

 
40 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3d визуализация 3DSMAX - Corona

Работаю и могу осуществить визуализацию в 3ds Max - corona

  • экстерьер,
  • интерьер,
  • предметная визуализация,
  • мебель.
Также осуществляю постобработку exr.

Чтение и работа с чертежами cad - на уровне проверки и экспорта в 3dsmax. 

Моделирование предметов по фото, наброскам. 

Имею художественное образование. 

От уровня детализации складывается стоимость и сроки.

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