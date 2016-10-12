Профессиональный интернет-маркетинг под ключ!

Интернет-маркетинг, ориентированный на бизнес!

За плечами более 70 успешных проектов по продвижению бизнеса компаний различных тематик. Суммарный опыт работы в этой сфере - более 3 лет!

Сертифицированный специалист по Яндекс Директу.

Сертифицированный специалист по Google Adwords.

Предоставляемые услуги:

- комплексный интернет-маркетинг;

- настройка контекстной рекламы в ЯД и GA (по методике БМ);

- настройка таргетированной рекламы в ВК, ОК, Facebook

- поисковое продвижение (SEO);

- создание продающих сайтов и лендингов;

- веб-аналитика и комплексный аудит сайта.