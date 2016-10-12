Профессиональный интернет-маркетинг под ключ!
Интернет-маркетинг, ориентированный на бизнес!
За плечами более 70 успешных проектов по продвижению бизнеса компаний различных тематик. Суммарный опыт работы в этой сфере - более 3 лет!
Сертифицированный специалист по Яндекс Директу.
Сертифицированный специалист по Google Adwords.
Предоставляемые услуги:
- комплексный интернет-маркетинг;
- настройка контекстной рекламы в ЯД и GA (по методике БМ);
- настройка таргетированной рекламы в ВК, ОК, Facebook
- поисковое продвижение (SEO);
- создание продающих сайтов и лендингов;
- веб-аналитика и комплексный аудит сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сертификация по Яндекс Директ241 просмотр
- Сертификация по Google Adwords186 просмотров
- Директ, тематика - шубы из искусственного меха210 просмотров
- Директ, тематика - детейлинг центр185 просмотров
- Директ, тематика - агенты НПФ157 просмотров
- Директ, тематика - кухни на заказ208 просмотров
- Директ, тематика - зоотовары108 просмотров
- Директ, тематика - ветклиника116 просмотров
- Директ, тематика - проведение праздников115 просмотров
- Директ, тематика - дизайнерская упаковка112 просмотров