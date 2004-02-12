Добрый день! Я — Вилена, и всегда рада помочь вам с написанием текстов, обработкой фото и другими интересными вещами.

Вероятно, я не являюсь самым лучшим специалистом, но очень много могу. В моём арсенале есть такие полезные навыки, как:

— обработка фото

— написание текстов

— оформление презентаций

— написание объёмных работ в кратчайшие сроки (желательные темы — искусство (включая музыку и литературу), психология)

— ведение и раскрутка Инстаграм-аккаунта

быстро учусь и готова попробовать что-то новое.