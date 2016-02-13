vi12031988

Web-дизайнер

В сфере дизайна работаю уже 4 года. Начинал в качестве графического дизайнера.

Я умею планировать своё время, ставить перед собой чёткие задачи и выполнять их. Обучаемость, пунктуальность и целеустремлённость — мои основные качества.

Работаю в Photoshop, Illustrator и Indesign и немного в Corel Draw. Всегда рад обучиться новым инструментам и программам, если это поможет решению поставленных задач.

Предлагаю оценить мой подход к работе в прикрепленной презентации моего последнего проекта.

Если вас заинтересовала моя кандидатура — свяжитесь со мной.