vi12031988

Виталий Козак vi12031988vi12031988
35 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-дизайнер
В сфере дизайна работаю уже 4 года. Начинал в качестве графического дизайнера.
Я умею планировать своё время, ставить перед собой чёткие задачи и выполнять их. Обучаемость, пунктуальность и целеустремлённость — мои основные качества.
Работаю в Photoshop, Illustrator и Indesign и немного в Corel Draw. Всегда рад обучиться новым инструментам и программам, если это поможет решению поставленных задач.
Предлагаю оценить мой подход к работе в прикрепленной презентации моего последнего проекта.
Если вас заинтересовала моя кандидатура — свяжитесь со мной.
Действие аккаунта приостановлено!