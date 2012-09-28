Переводы с/на английский, французский, русский, белорусский языки.

Образование- высшее.

2006 -2011гг. - Минский Государственный Лингвистический Университет, факультет английского языка, специальности - современные иностранные языки.

Дополнительное образование.

2011-2012гг. - Курсы итальянского языка на кафедре третьего иностранного языка при Минском Государственном Лингвистическом Университете.

Опыт переводческой деятельности - более 3-х лет.

Предоставляю переводы художественной и технической направленности, в том числе документации, деловой корреспонденции.

Занимаюсь корректировкой и редактированием текстов.

Пишу статьи, обзоры новости, ререайт, копирайт.

Дополнительная информация.

Английский язык - свободно владею,

Французский - продвинутый уровень,

Итальянский язык - продвинутый уровень.

Русский и белорусские языки - родные.

Личностные качества.

Порядочность, исполнительность, работоспособность, ответственность, пунктуальность, целеустремленность, доброжелательность, коммуникабельность.

Буду очень рада сотрудничеству. Грамотность и качество выполняемой работы гарантирую.