Образование- высшее.
2006 -2011гг. - Минский Государственный Лингвистический Университет, факультет английского языка, специальности - современные иностранные языки.
Дополнительное образование.
2011-2012гг. - Курсы итальянского языка на кафедре третьего иностранного языка при Минском Государственном Лингвистическом Университете.
Опыт переводческой деятельности - более 3-х лет.
Предоставляю переводы художественной и технической направленности, в том числе документации, деловой корреспонденции.
Занимаюсь корректировкой и редактированием текстов.
Пишу статьи, обзоры новости, ререайт, копирайт.
Дополнительная информация.
Английский язык - свободно владею,
Французский - продвинутый уровень,
Итальянский язык - продвинутый уровень.
Русский и белорусские языки - родные.
Личностные качества.
Порядочность, исполнительность, работоспособность, ответственность, пунктуальность, целеустремленность, доброжелательность, коммуникабельность.
Буду очень рада сотрудничеству. Грамотность и качество выполняемой работы гарантирую.