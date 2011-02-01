ЦЕЛЬ:

• Ищу работу дизайнера

• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:

• 1989 г.р., не женат;

• проживаю по адресу: 155902, г. Шуя, Ивановская обл., ул. Генерала Белова, 31-51;

• моб. тел.: 8(915)815-90-40; e-mail: [email protected];

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Шуйский государственный педагогический университет 2010 г.(5 курс),

очная форма обучения.

Специальность: Изобразительное искусство с доп. спец. Культурология;

• Шуйский государственный педагогический университет 2010 г.(3 курс),

вечерняя форма обучения.

Специальность: Экономика.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• Работал на должности - Дизайнер по изготовлению наружной рекламы;

Изучил все основы и готов выполнить почти любой заказ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:

• навыки работы в коллективе;

• знание программ: Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, Corel Draw, Power Point;

• навыки делового общения;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Студент (5 курс) на свободном посещении.

• своими основными качествами считаю: инициативность, коммуникабельность и настойчивость;

• здоровье хорошее.