ЦЕЛЬ:
• Ищу работу дизайнера
• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ:
• 1989 г.р., не женат;
• проживаю по адресу: 155902, г. Шуя, Ивановская обл., ул. Генерала Белова, 31-51;
• моб. тел.: 8(915)815-90-40; e-mail: [email protected];
ОБРАЗОВАНИЕ:
• Шуйский государственный педагогический университет 2010 г.(5 курс),
очная форма обучения.
Специальность: Изобразительное искусство с доп. спец. Культурология;
• Шуйский государственный педагогический университет 2010 г.(3 курс),
вечерняя форма обучения.
Специальность: Экономика.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Работал на должности - Дизайнер по изготовлению наружной рекламы;
Изучил все основы и готов выполнить почти любой заказ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ:
• навыки работы в коллективе;
• знание программ: Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, Corel Draw, Power Point;
• навыки делового общения;
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Студент (5 курс) на свободном посещении.
• своими основными качествами считаю: инициативность, коммуникабельность и настойчивость;
• здоровье хорошее.