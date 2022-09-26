viaadesigner

Люблю свою работу, ценю каждый свой заказ, делаю как для себя, только лучше.

Есть опыт работы в студии ритейл-дизайна — так что я делаю не только красиво, но еще и качественно. Если вам нужно, чтобы из нового логотипа сделали вывеску — я учту все необходимые параметры, и у вас не будет дополнительных сюрпризов у изготовителя. Художественное образование позволяет мне создавать уникальный продукт, а опыт в маркетинге делает его еще и продаваемым.

Опыт работы в сфере более четырех лет.