Переводчик китайского языка

Умения и навыки, связанные с переводческой деятельностью: с 2010 года по настоящее время накоплен богатый опыт работы с китайскими текстами разной тематики (образование, техническая сфера,

медицина, художественный перевод, финансовая документация) в парах

китайский-русский, английский-русский, английский-китайский; имеются навыки

устного перевода, а также опыт синхронного перевода в обозначенных языковых

парах (деловое и неформальное общение, сопровождение делегаций, обсуждение

бизнес-проектов); хорошая осведомленность в китайском этикете, менталитете и традициях,

понимание культурной и экономической специфики Китая, а также региональных

особенностей и отличий данной страны.