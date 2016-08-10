Переводчик китайского языка
Умения и навыки, связанные с переводческой деятельностью: с 2010 года по настоящее время накоплен богатый опыт работы с китайскими текстами разной тематики (образование, техническая сфера,
медицина, художественный перевод, финансовая документация) в парах
китайский-русский, английский-русский, английский-китайский; имеются навыки
устного перевода, а также опыт синхронного перевода в обозначенных языковых
парах (деловое и неформальное общение, сопровождение делегаций, обсуждение
бизнес-проектов); хорошая осведомленность в китайском этикете, менталитете и традициях,
понимание культурной и экономической специфики Китая, а также региональных
особенностей и отличий данной страны.
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