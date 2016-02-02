Экономист, кооперайтер
Образование: магистр экономики по направлению "Финансовая экономика" , 2016г. (Уральский Федеральный Университет им. Б.Н.Ельцина)
Опыт работы: СУНЦ УрФУ . Преподаватель экономики. 2015г-по настоящее время
Репетитор по экономическим дисциплинам, математике, обществознанию. 2010г-по настоящее время
Образовательный центр "Бизнес-Развитие" . Менеджер по продажам. 2011-2014гг
Владение иностранными языками: английский (Upper-Intermediate), итальянский (Beginner)
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