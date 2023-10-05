Копирайтинг

Культура, театр, политика, психология



Делаю первые шаги в копирайтинге.

Имею опыт в журналистике

Высшее образование: режиссура театра

Сертификаты: политология. поведение избирателей (Университет. Израиль)

events, массажные практики - курсы

Свободно владею украинским и русским языками.

Имею стихотворные переводы с украинского на русский язык. (авторы: Леся Украинка, Леонид Глебов, Лина Костэнко, Николай Винграновский и др)

Я отложу сегодня спешные дела.

Как солнце блещет, как растет трава!

Наговорюсь с хорошими людьми.

Не век проходит, а проходим мы.

А мы проходим... Мы проходим... Так-то...

Ведь время - отбиванье такта.

Тик-так, тик-так... И в этом вся трагичность.

Ведь время не минуты. Время - вечность.

А день и ночь, и утра наступление,

Лишь вехи нашего хождения.

Мгновение, отрывочек, фрагмент.

Зависшая в пространстве нота,-

глянь: время - дерижер всех наших лет,

страницы нотные листает беззаботно.

Лина Костэнко (мой перевод)

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СТАРЕЦ

басня

Бредет Старец по долине,

Черствый кус несет в холстине.

Поле радовало глаз

Земледельца в этот час.

- У тебя, старик бессильный,

Нету поля, нету нивы, -

Ветер тихо говорит,

В сердце грусть ему вторит.

По обочинам тоскливо

Жмутся вербы. Нелюдимо.

Ветер тихо завывает,

Старец слезоньки глотает.

Вдруг, навстречу из-за жит,

СудьбА щедрая спешит.

Поглядела, улыбнулась,

Мило Старцу усмехнулась:

- Не плач, Старец, не тужи,

Нашей встречей дорожи;

Будет нива, будет дом,

Кони дерзкие при нем.

СкотА всякого не в чет,

Роскошь будет и почет.

Как играет золотник!

Старика-небогу, в миг,

Деньги превратят в купца-

Удалого молодца!

Люди поспешат служить,

Прихоть всякую ловить,

На карманчик твой взирать,

Медом речи поливать.

В радость нищему уму,

Говорит: "Подставь суму!"

И в минуту, без ума,

Приготовлена сума.

Деньги сыпятся, сияют,

Сердце старца ублажают.

- ПОлно, - говорит Судьбина,-

Не порвалась бы холстина,

Ведь, когда она прорвется,

Пропадет все, изведется!

- Нет! Голубушка, Судьба,

Об одном моя мольба:

Потихоньку, коль не жалко,

Все отдай мне, без остатка!

Судьба странно засмеялась...

Сума с треском разорвалась...

- Судьба, смилуйся в недоле!-

Голосит он на все поле,-

Денежки мои, деньжата,

Куда делись, лебедята?

Ой, головушка, ты забродная,

И голодная, и безродная,

В гроб ложишься почему,

На дырявую суму?

И побрел судьбины мимо...

Жмутся вербы. Нелюдимо.

Ветер тихо завывает,

Старец слезоньки глотает.

Доля Старца для примера,

Есть и в счастье своя мера.

1890

Леонид Глибов

мой перевод с украинского