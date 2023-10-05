Культура, театр, политика, психология
Делаю первые шаги в копирайтинге.
Имею опыт в журналистике
Высшее образование: режиссура театра
Сертификаты: политология. поведение избирателей (Университет. Израиль)
events, массажные практики - курсы
Свободно владею украинским и русским языками.
Имею стихотворные переводы с украинского на русский язык. (авторы: Леся Украинка, Леонид Глебов, Лина Костэнко, Николай Винграновский и др)
Я отложу сегодня спешные дела.
Как солнце блещет, как растет трава!
Наговорюсь с хорошими людьми.
Не век проходит, а проходим мы.
А мы проходим... Мы проходим... Так-то...
Ведь время - отбиванье такта.
Тик-так, тик-так... И в этом вся трагичность.
Ведь время не минуты. Время - вечность.
А день и ночь, и утра наступление,
Лишь вехи нашего хождения.
Мгновение, отрывочек, фрагмент.
Зависшая в пространстве нота,-
глянь: время - дерижер всех наших лет,
страницы нотные листает беззаботно.
Лина Костэнко (мой перевод)
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СТАРЕЦ
басня
Бредет Старец по долине,
Черствый кус несет в холстине.
Поле радовало глаз
Земледельца в этот час.
- У тебя, старик бессильный,
Нету поля, нету нивы, -
Ветер тихо говорит,
В сердце грусть ему вторит.
По обочинам тоскливо
Жмутся вербы. Нелюдимо.
Ветер тихо завывает,
Старец слезоньки глотает.
Вдруг, навстречу из-за жит,
СудьбА щедрая спешит.
Поглядела, улыбнулась,
Мило Старцу усмехнулась:
- Не плач, Старец, не тужи,
Нашей встречей дорожи;
Будет нива, будет дом,
Кони дерзкие при нем.
СкотА всякого не в чет,
Роскошь будет и почет.
Как играет золотник!
Старика-небогу, в миг,
Деньги превратят в купца-
Удалого молодца!
Люди поспешат служить,
Прихоть всякую ловить,
На карманчик твой взирать,
Медом речи поливать.
В радость нищему уму,
Говорит: "Подставь суму!"
И в минуту, без ума,
Приготовлена сума.
Деньги сыпятся, сияют,
Сердце старца ублажают.
- ПОлно, - говорит Судьбина,-
Не порвалась бы холстина,
Ведь, когда она прорвется,
Пропадет все, изведется!
- Нет! Голубушка, Судьба,
Об одном моя мольба:
Потихоньку, коль не жалко,
Все отдай мне, без остатка!
Судьба странно засмеялась...
Сума с треском разорвалась...
- Судьба, смилуйся в недоле!-
Голосит он на все поле,-
Денежки мои, деньжата,
Куда делись, лебедята?
Ой, головушка, ты забродная,
И голодная, и безродная,
В гроб ложишься почему,
На дырявую суму?
И побрел судьбины мимо...
Жмутся вербы. Нелюдимо.
Ветер тихо завывает,
Старец слезоньки глотает.
Доля Старца для примера,
Есть и в счастье своя мера.
1890
Леонид Глибов
мой перевод с украинского