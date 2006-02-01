Текст должен продавать!

Марченко Виктор

Копирайтер

Дата рождения: 10 ноября 1982

Тел. 8 (096) 106-36-95

E-mail [email protected]

• Предисловие: Копирайтинг не имеет отношения к моему личному творческому самовыражению. Это моя профессия и я четко понимаю цель создаваемого текста - читающий или слушающий его человек испытывает удовольствие от того, тратит деньги на рекламируемый товар.

Принципиально не приемлю шаблонов, каждая работа от первого до последнего слова и образа - уникальны, это инструмент, заточенный под конкретную и корректно поставленную задачу. И это не просто слова - это уже опыт.

• Профессиональный опыт:

02.2006 - 12.2008 Украинский Промышленный Банк

Копирайтер Департамента Имиджа и Коммуникаций

- Разработка рекламных концепций по продвижению депозитов, кредитов, систем денежных переводов и других банковских продуктов, презентация идей представителям департаментов индивидуального и корпоративного бизнеса;

- Создание слоганов, радио роликов, текстов для мультимедийных презентаций, сайта, flash-баннеров, макетов в прессу.

- Проведение съемок новостных сюжетов на TV.

- Написание и\или редакция готовых статей-интервью топ-менеджеров и председателя правления как для украинских так и зарубежных деловых изданий (ТОП 100, Мир Денег, Business Outlook. Создание пресс-релизов, перевод и редакция всего корпоративного сайта в украинской, русской и английской версиях. Перевод и редакция годовых отчетов банка на английском и украинском языках; (http://ukrprombank.ua);

- Написание всевозможных речей для провозглашения председателем правления на съездах филиалов, благотворительных акциях, для новогодних поздравлений по ТВ, обращений к клиентам и.т.п.

- В общем, все тексты PR и рекламного характера исходящие из банка во внешний мир с неизбежностью проходили через меня, редактировались, либо генерировались мною.

06.2005 - 08.2005 Религиозная организация (попросту секта) “Grace church” из Огайо.

Freelance Переводчик.

- Выполнение устных последовательных и синхронных переводов (английский -

украинский – русский – английский). Наблюдение технологий изменения сознания в, так сказать, полевых условиях, что позволило глубже понять механизм человеческой психики и методы воздействия на этот механизм с помощью текста.

09.2002 - 02.2006 Частная практика преподавания английского языка.

- Персональное обучение клиентов английскому языку и переводческая деятельность.

• Образование:

1999 - Лицей при Нежинском государственном педагогическом университете им. Н.В.Гоголя. Факультет иностранной филологии.

2005 - Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова. Факультет иностранной филологии (стационар). Учитель английского и русского языка и зарубежной литературы.

• Владение компьютером (помимо MS Office) - Звуковые редакторы: Adobe Audition; Cubase, Nuendo, Magix Samplitude; Reason Propellerhead.

• Знание языков: Украинский: родной, владею всеми функциональными стилями, Английский: профессионально, Русский: профессионально, на молекулярном уровне.

• Увлечения - звукозапись\сочинение музыки; литература, плавание.

• Личные качества - Высокий уровень креативности, вежлив, уравновешен, много энергии готов посвятить интересной работе.