Буду лучшим веб-дизайнером, с которым вы работали!

Возможно именно меня вы так долго искали. Я ответственный за свою работу веб-дизайнер. Не рву сроки, не кидаю после предоплаты (серьезно, мне даже стыдно об этом писать, но реалии рынка таковы).

Итак, ближе к делу.

Что умею?1. Оформление вашего сообщества

2. Сайт под ключ или только дизайн сайта (лендинг, многостраничник)

3. Разработка фирменного стиля

4. Полиграфия5. Верстка на Tilda

Преимущества в работе со мной— Погружаюсь с головой в тему вашего бизнеса, анализирую целевую аудиторию и конкурентов, расспрашиваю вас о вашем продукте. Если у вас уже есть представление о том, как должна выглядеть работа, то без лишних вопросов сделаю по техническому заданию.— Подключаю все нужные виджеты и плагины (CallBackHunter, виджеты сообщества ВК и т. д.)

— Система штрафов. 1 просроченный день равен 1,000₽.

— Мне можно не напоминать о сроках. Забудьте о постоянном волнении за свой проект. Наоборот, у меня уже выработалась привычка показывать клиентам промежуточные варианты работы, таким образом заказчик видит то, что еще нужно доработать, постоянно в этом процессе рождаются все новые и новые идеи..— Поддержка после сдачи проекта. Процитирую себя же: "Мне проще сделать что-то после полного утверждения проекта, чем портить отношения с заказчиком…"

(Статья о моей истории в дизайне vk.com/@vicfreedman-kto-ya)У меня уже набралось очень много постоянных заказчиков, люди просто не уходят от меня, а ведь это о чем-то, да, и говорит?)

Я сделаю все возможное, чтобы опыт работы со мной, стал вашим самым лучшим опытом работы с веб-дизайнером.Портфолио — behance.net/vicfreed

Написать мне — vk.me/vicfreedman

Блог — vk.com/victoriafreedman