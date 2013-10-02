Не актуально, основной профайл - https://www.weblancer.net/users/vickivanov/

Профессиональная разработка сайтов «под ключ».

Личная специализация - программирование на php+mysql, postgresql, верстка HTML+JavaScript. Предпочтителен комплексный подход, выполняемый профессиональным коллективом авторской студии.

Расценки не для низких бюджетов, но приятно удивят заказчиков, предпочитающих доверять свой проект не гастарбайтерам, а профессионалам.

Администрирование и поддержка сайта, предоставление CMS собственной разработки.