Не актуально, основной профайл - https://www.weblancer.net/users/vickivanov/
Профессиональная разработка сайтов «под ключ».
Личная специализация - программирование на php+mysql, postgresql, верстка HTML+JavaScript. Предпочтителен комплексный подход, выполняемый профессиональным коллективом авторской студии.
Расценки не для низких бюджетов, но приятно удивят заказчиков, предпочитающих доверять свой проект не гастарбайтерам, а профессионалам.
Администрирование и поддержка сайта, предоставление CMS собственной разработки.
Действие аккаунта приостановлено!