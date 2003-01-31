Копирайтинг на родном и иностанном языках

Привет!

Я занимаюсь копирайтингом. Я выполняю такого рода задания:

Пишу художественные и научные статьи

Пишу на русском, английском и немецком

Пишу маркетинговые предложения

Перевожу тексты с английского и немецкого на русский и наоборот

с английского и немецкого на русский и наоборот Провожу уроки немецкого﻿ , при необходимости помогу с конкретной темой и проведу разовое занятие

, при необходимости помогу с конкретной темой и проведу разовое занятие Выполню, проверю домашнее задание, тест, контрольную, сочинение по русскому, английскому, немецкому

по русскому, английскому, немецкому Пишу отзывы для сайтов, продуктов, услуг.

Я делаю всё. Вы останетесь довольны моей работой. При необходимости выполню(за небольшую доплату).