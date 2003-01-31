vicka2

Виктория Вовченко vicka2

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтинг на родном и иностанном языках

Привет!

Я занимаюсь копирайтингом. Я выполняю такого рода задания:

  • Пишу художественные и научные статьи
  • Пишу на русском, английском и немецком
  • Пишу маркетинговые предложения
  • Перевожу тексты с английского и немецкого на русский и наоборот
  • Провожу уроки немецкого﻿, при необходимости помогу с конкретной темой и проведу разовое занятие
  • Выполню, проверю домашнее задание, тест, контрольную, сочинение по русскому, английскому, немецкому
  • Пишу отзывы для сайтов, продуктов, услуг.
Я делаю всё быстро и корректно, цена доступная. Вы останетесь довольны моей работой. При необходимости выполню в течении часа (за небольшую доплату).