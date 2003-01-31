Копирайтинг на родном и иностанном языках
Привет!
Я занимаюсь копирайтингом. Я выполняю такого рода задания:
- Пишу художественные и научные статьи
- Пишу на русском, английском и немецком
- Пишу маркетинговые предложения
- Перевожу тексты с английского и немецкого на русский и наоборот
- Провожу уроки немецкого, при необходимости помогу с конкретной темой и проведу разовое занятие
- Выполню, проверю домашнее задание, тест, контрольную, сочинение по русскому, английскому, немецкому
- Пишу отзывы для сайтов, продуктов, услуг.