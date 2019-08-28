Разработка чат-ботов

Специализируюсь на создании Чат-ботов!

- Чат боты ВКонтакте, Telegram, Watsap, Facebook Messenger, Viber

- Интеграция оплаты

- Интеграция с CRM системами (Bitrix24, Amo)

- Интеграция виджета на сайт

- Интеграция с гугл-таблицами и базами данных (при наличии API)

- Настройка оповещения о целевых действиях на почту и/или в мессенджеры

- Использование алгоритмов машинного обучения для работы с большим трафиком (учим бота самостоятельно понимать вариативные запросы пользователей)

- Интеграция функции обратного звонка по заявке, между оператором и клиентом (например через Manga-telecom)

- Интеграция функции ivr-звонков (автообзвон)

- Интеграция бота с навыком Яндекс.Алиса и Google Assistant

Также грамотно и быстро:

- Настройка таргетированной рекламы (стратегия, настройка рекламных объявлений с утм-метками, создание креативов, настройка маркетинговых механик вплоть до интеграции с системой лояльности или вашей SRM)

- Анализ эффективности и корректировка рекламных компаний

- Анализ целевой аудитории

- Парсинг аудиторий

- Ретаргетинг и допродажи

- Аналитика конкурентов и сбор аудитории по конкурентам

- Настройка чат-ботов

- Настройка рассылок, групп подписчиков, авто-сообщений

- Настройка посадочных страниц и лендингов под выбранную механику

- Разработка лендингов под Ваши цели

- Настройка рекламы по точечной геолокации

Увеличу продажи, с помощью современных маркетинговых инструментов!