Специализируюсь на создании Чат-ботов!
- Чат боты ВКонтакте, Telegram, Watsap, Facebook Messenger, Viber
- Интеграция оплаты
- Интеграция с CRM системами (Bitrix24, Amo)
- Интеграция виджета на сайт
- Интеграция с гугл-таблицами и базами данных (при наличии API)
- Настройка оповещения о целевых действиях на почту и/или в мессенджеры
- Использование алгоритмов машинного обучения для работы с большим трафиком (учим бота самостоятельно понимать вариативные запросы пользователей)
- Интеграция функции обратного звонка по заявке, между оператором и клиентом (например через Manga-telecom)
- Интеграция функции ivr-звонков (автообзвон)
- Интеграция бота с навыком Яндекс.Алиса и Google Assistant
Также грамотно и быстро:
- Настройка таргетированной рекламы (стратегия, настройка рекламных объявлений с утм-метками, создание креативов, настройка маркетинговых механик вплоть до интеграции с системой лояльности или вашей SRM)
- Анализ эффективности и корректировка рекламных компаний
- Анализ целевой аудитории
- Парсинг аудиторий
- Ретаргетинг и допродажи
- Аналитика конкурентов и сбор аудитории по конкурентам
- Настройка чат-ботов
- Настройка рассылок, групп подписчиков, авто-сообщений
- Настройка посадочных страниц и лендингов под выбранную механику
- Разработка лендингов под Ваши цели
- Настройка рекламы по точечной геолокации
Увеличу продажи, с помощью современных маркетинговых инструментов!