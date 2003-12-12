Копірайтер, перекладач, маркетолог

Особисті дані: Юрченко Вікторія Сергіївна

18 років

Місто Київ

Про себе: Активним користувач платформ: Instagram, Telegram, Facebook, тому розумію основні завдання і вимоги. Можу займатись просуванням аккаунту в соц.мережі Вільно спілкуюсь українською, російською, англійською (рівень В2). Вмію з гарним формулуюванням, повним викладенням теми, перекладати, або писати тексти,

зокрема статті для сайтів, чи пости для соціальних мереж. Маю досить сильний та впевнений характер. Також володію такими якостями

особистості, як: комунікабельність, цілеспрямованість, відкритість,

амбіційність, креативність, рішучість, старанність, і відповідальність. Дуже швидко навчаюсь, оскільки закінчила курси з підготовки SMM спеціаліста, знаю

основні економічні терміни, і вмію проводити аналітику ринку з урахуванням

потреб споживачів.