Переводчик с английского C2

Здравствуйте!

Меня зовут Вик.

Что для вас могу я сделать.

- Качественный и граммотный перевод c/на (английский,азербайджанский,русский,турецкий язык)

- Перевожу всё вручную, без использования автоматических переводчиков

Уровень владения английским языком - С2

Образование:

1. Bellerbys College (Cambridge, UK)

(Law, Politics Foundation program)

Навыки:

1. Languages: Russian and Spanish– native, Spanish – advanced, English – basic.

2. Computer skills: Word, Excel, PowerPoint.