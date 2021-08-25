Переводчик с английского C2
Здравствуйте!
Меня зовут Вик.
Что для вас могу я сделать.
- Качественный и граммотный перевод c/на (английский,азербайджанский,русский,турецкий язык)
- Перевожу всё вручную, без использования автоматических переводчиков
Уровень владения английским языком - С2
Образование:
1. Bellerbys College (Cambridge, UK)
(Law, Politics Foundation program)
Навыки:
1. Languages: Russian and Spanish– native, Spanish – advanced, English – basic.
2. Computer skills: Word, Excel, PowerPoint.
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