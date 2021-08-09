IT Project Manager

Развиваюсь в сфере управления IT проектами, вношу свой вклад в реализацию современных веб приложений. Полностью погружаюсь в цикл разработки от написания ТЗ и распределения задач в команде до презентации проекта заказчику.Изучаю принципы работы интерфейсов API и техническое устройство архитектуры мобильных проектов.Увлекаюсь изучением английского языка. Интересуюсь миром frontend разработки и ежедневно уделяю время на техническую подготовку. Получаю удовольствие от работы в команде.