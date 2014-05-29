victoria1986

ПЕРЕВОДЫ, НАПИСАНИЕ ТЕКСТОВ НА РАЗНУЮ ТЕМАТИКУ

О себе:

Высшее образование по специальности международные отношения. Диплом специалиста по МО, политолог, переводчик (английский, немецкий, польский языки).

Участие/организация международных конференций; написание научных статей и тезисов для книг.

Опыт работы - 6 лет в банковской сфере, продажа продуктов/услуг банка - прямые и перекрестные продажи (имеются подтверждающие сертификаты/награды о успешном выполнении/выигрышах проектов ); репетиторство английского и немецкого языков; переводы текстов на разную тематику на заказ.

Уважаемы заказчик, от Вас требуется четкая формулировка задания!

Выполнение заказа качественно и в срок гарантирую.