victoria1986

ПЕРЕВОДЫ, НАПИСАНИЕ ТЕКСТОВ НА РАЗНУЮ ТЕМАТИКУ
О себе:
Высшее образование по специальности международные отношения. Диплом специалиста по МО, политолог, переводчик (английский, немецкий, польский языки).
Участие/организация международных конференций; написание научных статей и тезисов для книг.
Опыт работы - 6 лет в банковской сфере, продажа продуктов/услуг банка - прямые и перекрестные продажи (имеются подтверждающие сертификаты/награды о успешном выполнении/выигрышах проектов ); репетиторство английского и немецкого языков; переводы текстов на разную тематику на заказ.
Уважаемы заказчик, от Вас требуется четкая формулировка задания!
Выполнение заказа качественно и в срок гарантирую.