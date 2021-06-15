victoria2705e

Привет! Меня зовут Вика. Я - SMM специалист и таргетолог.
В перечень моих услуг входит:
- Определение ЦА
- Анализ конкурентов
- Проведение аудита аккаунта с рекомендациями и дальнейших действиях
- Упаковка аккаунта (шапка профиля, визуал, хайлайтс, аватар)
- Написание SMM-стратегии
- Полное SMM-сопровождение бизнеса
- Написание постов, подготовка визуального контента
- Подготовка рекламных макетов
- Настройка таргетированной рекламы, анализ результатов, масштабирование и оптимизация рекламных кампаний
Почему я?
🚀 Полностью погружаюсь в специфику бизнеса для того, чтобы понять конкурентные преимущества и выстроить эффективную стратегию продвижения
🚀 Предлагаю различные пакеты SMM услуг: от разовых услуг до полного сопровождения бизнеса в социальных сетях
После работы со мной вы:
✅ Узнаете, кто ваши конкуренты и поймёте их сильные и слабые стороны
✅ Поймёте, в чём уникальность вашего продукта и научитесь доносить эту уникальность до клиентов
✅ Получите понимание, как вести социальные сети так, чтобы клиенты сами находили вас
✅ Правильно упакуете аккаунт (шапка, аватар, highlights, лента)
✅ Узнаете, какой контент нужен, чтобы вовлечь существующую аудиторию и привлечь новых клиентов
Поработаем?