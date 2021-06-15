victoria2705e

SMM специалист, таргетолог

Привет! Меня зовут Вика. Я - SMM специалист и таргетолог.

В перечень моих услуг входит:

- Определение ЦА

- Анализ конкурентов

- Проведение аудита аккаунта с рекомендациями и дальнейших действиях

- Упаковка аккаунта (шапка профиля, визуал, хайлайтс, аватар)

- Написание SMM-стратегии

- Полное SMM-сопровождение бизнеса

- Написание постов, подготовка визуального контента

- Подготовка рекламных макетов

- Настройка таргетированной рекламы, анализ результатов, масштабирование и оптимизация рекламных кампаний

Почему я?

🚀 Полностью погружаюсь в специфику бизнеса для того, чтобы понять конкурентные преимущества и выстроить эффективную стратегию продвижения

🚀 Предлагаю различные пакеты SMM услуг: от разовых услуг до полного сопровождения бизнеса в социальных сетях

После работы со мной вы:

✅ Узнаете, кто ваши конкуренты и поймёте их сильные и слабые стороны

✅ Поймёте, в чём уникальность вашего продукта и научитесь доносить эту уникальность до клиентов

✅ Получите понимание, как вести социальные сети так, чтобы клиенты сами находили вас

✅ Правильно упакуете аккаунт (шапка, аватар, highlights, лента)

✅ Узнаете, какой контент нужен, чтобы вовлечь существующую аудиторию и привлечь новых клиентов

Поработаем?