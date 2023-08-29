Мене звуть Вікторія, я 3Д-візуалізатор, створюю фотореалістичні зображення інтер'єрів та об'єктів у програмі 3Д-Макс, які допомагають уявити майбутнє чи уявне. Маю великий досвід роботи у створенні візуалізації для меблевих каталогів, понад 7 років щільної роботи з меблевими компаніями для України, Канади та Німеччини та 17 років загального стажу за даною спеціальністю – інтер'єрна графіка: магазини, кафе, ресторани, банки, квартири, а також об'єктне моделювання окремих предметів та пристроїв.





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