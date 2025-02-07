victoria_vs3197

Переводчик и копирайтер (английский, русский, украинский)

Здравствуйте! Меня зовут Victoria.

Переводчик и копирайтер (английский, русский, украинский)

Я являясь профессиональным переводчиком и копирайтером с глубоким знанием английского, русского и украинского языков, я предлагаю услуги высококачественного перевода и создания контента. Обладаю многолетним опытом работы с различными текстами, включая маркетинговые материалы, веб-контент, технические документы и литературные произведения.

Ключевые навыки:

Точный перевод: Гарантирую сохранение смысла, стиля и тона оригинального текста.

Креативное письмо: Создаю увлекательные и убедительные тексты, которые эффективно передают идеи и привлекают внимание целевой аудитории.

Адаптация контента: Мастерски адаптирую тексты под культурные и языковые особенности аудитории, делая их понятными и доступными.

Готова помочь Вам с реализацией проектов любой сложности, обеспечивая быстрые сроки выполнения и неизменно высокое качество работы.