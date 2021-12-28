victoriaatuzz

Графический дизайн, иллюстрации

Я графический дизайнер, занимаюсь разработкой фирменного стиля компаний. Логотипы, визитки, брендбуки, презентации, открытки, прайс-листы и многое другое – это все что мне можно поручить. К еще одним моим умениям можно отнести рисование диджитал артов, которые тоже можно использовать в графическом дизайне. Программы, в которых я работаю большую часть времени - Adobe Illustrator и Photoshop. Можно рассчитывать на меня в плане сроков – я сделаю все заранее до дедлайна.