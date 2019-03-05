victoriabaeva

Виктория Баева victoriabaevavictoriabaeva
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Контекстная реклама в РСЯ
Я - ответственный специалист по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ, который дорожит своей репутацией и работает на совесть.
Помогаю настроить Рекламные кампании , которые будут привлекать клиентов, а не безрезультатно "есть бюджет".
Cамое важное для меня - приносить максимальную пользу и прибыль Вашему бизнесу, ведь процветание Вашего бизнеса - это показатель качества моей работы!
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