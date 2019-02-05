Хорошо разбираюсь в фотографии, отлично владею фотошопом. Интересуют заказы по обработке фото.

Меня зовут Виктория, учусь в художественной школе, мне 16 лет.

Хорошо разбираюсь в фотографии, отлично владею фотошопом с 10 лет, так как папа работает профессионалом в этой области. Интересуют заказы по обработке фото. Выполняю быстро, учту любые пожелания.

Цены низкие, так как хочу заполнить портфолио.

Могу выполнить:

Профессиональная ретушь

Обработка фото в Instagram, ВКонтакте

Замена цвета

Замена фона

Создание клипарта

Удаление лишних объектов на фото

Пластика

Раскрашу ч/б фотографию

Очень буду рада каждому заказу, от заказчика жду фотографиюи вежливого отношения)