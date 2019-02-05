victoriagordeeva

Виктория victoriagordeeva

 
21 годРоссия/Сургут
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Хорошо разбираюсь в фотографии, отлично владею фотошопом. Интересуют заказы по обработке фото.

Меня зовут Виктория, учусь в художественной школе, мне 16 лет. 

Хорошо разбираюсь в фотографии, отлично владею фотошопом с 10 лет, так как папа работает профессионалом в этой области. Интересуют заказы по обработке фото. Выполняю быстро, учту любые пожелания.

Цены низкие, так как хочу заполнить портфолио.

Могу выполнить:

  • Профессиональная ретушь
  • Обработка фото в Instagram, ВКонтакте
  • Замена цвета
  • Замена фона
  • Создание клипарта
  • Удаление лишних объектов на фото
  • Пластика
  • Раскрашу ч/б фотографию
Очень буду рада каждому заказу, от заказчика жду фотографию с высоким качеством и вежливого отношения)
Photoshop
Портфолио