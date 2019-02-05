Хорошо разбираюсь в фотографии, отлично владею фотошопом. Интересуют заказы по обработке фото.
Меня зовут Виктория, учусь в художественной школе, мне 16 лет.
Хорошо разбираюсь в фотографии, отлично владею фотошопом с 10 лет, так как папа работает профессионалом в этой области. Интересуют заказы по обработке фото. Выполняю быстро, учту любые пожелания.
Цены низкие, так как хочу заполнить портфолио.
Могу выполнить:
- Профессиональная ретушь
- Обработка фото в Instagram, ВКонтакте
- Замена цвета
- Замена фона
- Создание клипарта
- Удаление лишних объектов на фото
- Пластика
- Раскрашу ч/б фотографию
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Портфолио
- Замена цвета56 просмотров
- Обработка фотографии в Instagram/ВКонтакте67 просмотров