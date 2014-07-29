victoriaua

Верстальщик HTML/CSS, Junior front-end developer
Навыки и знания:
- знания HTML, CSS (начальные знания HTML5, CSS3);
- кроссбраузерная, блочная, валидная верстка;
- основы Javascript, Jquery;
- PHP+MySQL на начальном уровне;
- понимание принципов ООП;
- нарезка макетов, обработка изображений, составление коллажей в Adobe Photoshop.
Личные качества:
- способность к быстрому обучению, самообучаемость,
- желание обучаться и развивать свои профессиональные навыки,
- серьезный и ответственный подход к поставленным задачам,
- коммуникабельность,
- внимательность.