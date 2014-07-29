victoriaua

Крайния victoriaua

 
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Верстальщик HTML/CSS, Junior front-end developer

Навыки и знания:

- знания HTML, CSS (начальные знания HTML5, CSS3);

- кроссбраузерная, блочная, валидная верстка;

- основы Javascript, Jquery;

- PHP+MySQL на начальном уровне;

- понимание принципов ООП;

- нарезка макетов, обработка изображений, составление коллажей в Adobe Photoshop.

Личные качества:

- способность к быстрому обучению, самообучаемость,

- желание обучаться и развивать свои профессиональные навыки,

- серьезный и ответственный подход к поставленным задачам,

- коммуникабельность,

- внимательность.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryPhotoshop