victorinepo

Крутые и стильные презентации

Меня зовут Виктория

Уникальные, стильные и качественные презентации на любые темы и разные цели

Создаю презентации в PowerPoint

Нужно для заказа:* Тема презентации* Ваши предпочтения по цветовой гамме достаточно простыми словами, напр. "фон влюбленная жаба, цвет заголовков джазовый джем"* Примеры презентаций, которые вам нравятся - необязательно* Инфа для наполнения с разбивкой по слайдам - желательно* Таблицы, графики - в черновиках или текстом* Изображения, фото* Ссылки на сайт (соцсети) при необходимости Стоимость за каждый сайт 30 рублей