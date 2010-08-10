39лет, в/о, женат, предпочитаю работать головой, пишу на разные темы

Завируха Виктор Яковлевич

Сведения о себе • Год и место рождения: 09.11.1970 Пилипча Белоцерковского р-на, Украина

• Национальность: украинец

• Семейное положение: женат с1996г

• Дети: Ольга 1998г.р, Ирина 2000г.р

• Родители: умерли

Образование 1988год Белоцерковское СПТУ 15 Белая Церковь

Слесарь-монтажник КИПиА

• 1994год Сельскохозяйственный институт БелаяЦерковь Агроном

• 2006-2007 школа бизнеса ассоциации «ЛАНД» Львов

Профессиональный опыт 1994-2001 КСП»Пилипчанське» с.Пилипча

Главный агроном

• 1994-1996 –агрохимик, 1996-2001- главный агроном

• 2001-2003- директор дома культуры с.Пилипча

• 2003-2006 – главный агроном ТОВ «Пилипчанське» с.Пилипча

• 2006-2009 –частный предприниматель, торговый представитель

• ТОВ «Данон-Украина» БелаяЦерковь

• 2010 - независимый трейдер Canadian Diamond Traders

Другая деятельность 1995-2000 председатель профсоюза КСП «Пилипчанське» с. Пилипча

2001-2006 голова спілки власників майна реорганізованого ТОВ «Пилипчанське»

С 2006г независимый дистрибьютор ассоциации «ЛАНД»-Neways

Знание языков Русский , украинский –свободно, английский - средне

Цель Создание центра экотехнологий в Белой Церкве

Хобби Тепличное хозяйство, собаководство

Интересы и увлечения Рок-Музыка, технологии развития личности , информация

Общественная работа 1991-2003 –ди-джей в местном доме культуры

1995-2000 председатель профсоюза КСП «Пилипчанське» с. Пилипча

2001-2006 голова спілки власників майна реорганізованого ТОВ «Пилипчанське»1996,2002,2006- участие в выборных органах местных советов Пилипча