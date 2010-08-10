Завируха Виктор Яковлевич
Сведения о себе • Год и место рождения: 09.11.1970 Пилипча Белоцерковского р-на, Украина
• Национальность: украинец
• Семейное положение: женат с1996г
• Дети: Ольга 1998г.р, Ирина 2000г.р
• Родители: умерли
Образование 1988год Белоцерковское СПТУ 15 Белая Церковь
Слесарь-монтажник КИПиА
• 1994год Сельскохозяйственный институт БелаяЦерковь Агроном
• 2006-2007 школа бизнеса ассоциации «ЛАНД» Львов
Профессиональный опыт 1994-2001 КСП»Пилипчанське» с.Пилипча
Главный агроном
• 1994-1996 –агрохимик, 1996-2001- главный агроном
• 2001-2003- директор дома культуры с.Пилипча
• 2003-2006 – главный агроном ТОВ «Пилипчанське» с.Пилипча
• 2006-2009 –частный предприниматель, торговый представитель
• ТОВ «Данон-Украина» БелаяЦерковь
• 2010 - независимый трейдер Canadian Diamond Traders
Другая деятельность 1995-2000 председатель профсоюза КСП «Пилипчанське» с. Пилипча
2001-2006 голова спілки власників майна реорганізованого ТОВ «Пилипчанське»
С 2006г независимый дистрибьютор ассоциации «ЛАНД»-Neways
Знание языков Русский , украинский –свободно, английский - средне
Цель Создание центра экотехнологий в Белой Церкве
Хобби Тепличное хозяйство, собаководство
Интересы и увлечения Рок-Музыка, технологии развития личности , информация
Общественная работа 1991-2003 –ди-джей в местном доме культуры
1995-2000 председатель профсоюза КСП «Пилипчанське» с. Пилипча
2001-2006 голова спілки власників майна реорганізованого ТОВ «Пилипчанське»1996,2002,2006- участие в выборных органах местных советов Пилипча