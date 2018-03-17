victorsmart

Приветствую! Для сайта по теме криптовалют нужны писатели, которые хорошо разбираются в нише. Язык - русский. Объем 30-50к символов. Сроки - около 5000 символов в день. ...
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Добрый день! Ищу копирайтера для текстов по теме криптовалют и майнинга. Язык - русский. Объем 30-50к символов. Сроки - около 5000 символов в день. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищу копирайтера для текстов по теме криптовалют. Язык - ру Объем 30-50к символов Прикрепляйте примеры ваших работ и указывайте цену за 1000 символов.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую, коллеги! Задача следующая - 1. Есть файл Excel с контентом для сайта - 1 строка содержит в себе разлчиные данные, которые в дальнейшем будут конетентом страницы. 2. Нужно сделать ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Дано – 3 сайта. - Надо собрать определенные страницы (достать страницы можно из гугла по запросу site:site.com/key/*) - вытащить оттуда данные - положить в Excel в нужные столбцы ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад