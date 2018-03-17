victorsmart

Виктор Павелко victorsmart

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Тексты о майнинге

    Добрый день! Ищу копирайтера для текстов по теме криптовалют и майнинга. Язык - русский. Объем 30-50к символов. Сроки - около 5000 символов в день. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Крипто копирайтинг

    Добрый день! Ищу копирайтера для текстов по теме криптовалют. Язык - ру Объем 30-50к символов Прикрепляйте примеры ваших работ и указывайте цену за 1000 символов.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад