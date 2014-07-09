Уровень образования: Высшее
Опыт работы
Период работы: с февраля 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
Название организации: Центр допечатной подготовки "Профи", г. Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Изготовление дизайн-макетов и верстка полиграфической продукции: календарей‚ визиток‚ листовок‚ книг‚ буклетов‚ каталогов. Рисование некторых рекламных материалов вручную. Изготовление flash-баннеров. Дизайн web-сайтов‚ работа с контентом‚ оптимизация и продвижение сайтов.
Период работы: с января 2002 по февраль 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
Название организации: Р/А МРК, впоследствии Объединенная Консалтинговая Группа, г. Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Работа в области полиграфии (буклеты, каталоги, календари, визитки и т.д.), наружной рекламы (баннеры, перетяжки, консоли и т.д.), в оформлении выставочных стендов, витрин магазинов и изготовлении рекламных модулей для различных печатных изданий. Также разработка и дизайн Web-сайтов.
Период работы: с августа 2001 по декабрь 2001 года
Должность: Менеджер по рекламе (Полная занятость)
Название организации: ООО "Палитра", г. Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Работа по планированию и организации рекламной деятельности компании, работа со СМИ, дизайн рекламной продукции, подготовка выставок
Период работы: с сентября 1994 по июль 2001 года
Должность: Старший инспектор отдела кадров (Полная занятость)
Название организации: ВМедА, г. Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Работа личными делами, архивом, печатание документов
Образование
Учебное заведение: Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург
Дата окончания: Июнь 2000 года
Факультет: Изобразительного искусства
Специальность: Изобразительное искусство и черчение
Курсы и тренинги
Название курса: Векторная графика и анимация в Интернет. Macromedia Flash
Учебное заведение: Факультет переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, г. Санкт-Петербург
Продолжительность: 2 недели
Дата окончания: Октябрь 2006 года
Название курса: Разработка Web-узлов
Учебное заведение: Факультет переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, г. Санкт-Петербург
Продолжительность: 2 недели
Дата окончания: Июнь 2005 года
Название курса: Разработка Web-приложений с использованием PHP и MySQL
Учебное заведение: Факультет переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, г. Санкт-Петербург
Продолжительность: 2 недели
Дата окончания: Июнь 2005 года
Название курса: Компьютерная верстка и графический дизайн
Учебное заведение: Учебный центр «АРТ» на базе Московской Финансово-юридической академии, г. Санкт-Петербург
Продолжительность: 1 месяц
Дата окончания: Июль 2001 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки и знания: Photoshop, Illustrator, Free Hand, Corel Draw, Flash, QuarkXPress, In Design, знаю HTML и CSS
Дополнительная информация
Занятия в свободное время: Рисунок и живопись, фотография, батик
Портфолио
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