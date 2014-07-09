Уровень образования: Высшее

Опыт работы

Период работы: с февраля 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

Название организации: Центр допечатной подготовки "Профи", г. Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Изготовление дизайн-макетов и верстка полиграфической продукции: календарей‚ визиток‚ листовок‚ книг‚ буклетов‚ каталогов. Рисование некторых рекламных материалов вручную. Изготовление flash-баннеров. Дизайн web-сайтов‚ работа с контентом‚ оптимизация и продвижение сайтов.

Период работы: с января 2002 по февраль 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

Название организации: Р/А МРК, впоследствии Объединенная Консалтинговая Группа, г. Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Работа в области полиграфии (буклеты, каталоги, календари, визитки и т.д.), наружной рекламы (баннеры, перетяжки, консоли и т.д.), в оформлении выставочных стендов, витрин магазинов и изготовлении рекламных модулей для различных печатных изданий. Также разработка и дизайн Web-сайтов.

Период работы: с августа 2001 по декабрь 2001 года

Должность: Менеджер по рекламе (Полная занятость)

Название организации: ООО "Палитра", г. Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Работа по планированию и организации рекламной деятельности компании, работа со СМИ, дизайн рекламной продукции, подготовка выставок

Период работы: с сентября 1994 по июль 2001 года

Должность: Старший инспектор отдела кадров (Полная занятость)

Название организации: ВМедА, г. Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Работа личными делами, архивом, печатание документов

Образование

Учебное заведение: Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург

Дата окончания: Июнь 2000 года

Факультет: Изобразительного искусства

Специальность: Изобразительное искусство и черчение

Курсы и тренинги

Название курса: Векторная графика и анимация в Интернет. Macromedia Flash

Учебное заведение: Факультет переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, г. Санкт-Петербург

Продолжительность: 2 недели

Дата окончания: Октябрь 2006 года

Название курса: Разработка Web-узлов

Учебное заведение: Факультет переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, г. Санкт-Петербург

Продолжительность: 2 недели

Дата окончания: Июнь 2005 года

Название курса: Разработка Web-приложений с использованием PHP и MySQL

Учебное заведение: Факультет переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, г. Санкт-Петербург

Продолжительность: 2 недели

Дата окончания: Июнь 2005 года

Название курса: Компьютерная верстка и графический дизайн

Учебное заведение: Учебный центр «АРТ» на базе Московской Финансово-юридической академии, г. Санкт-Петербург

Продолжительность: 1 месяц

Дата окончания: Июль 2001 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки и знания: Photoshop, Illustrator, Free Hand, Corel Draw, Flash, QuarkXPress, In Design, знаю HTML и CSS

Дополнительная информация

Занятия в свободное время: Рисунок и живопись, фотография, батик