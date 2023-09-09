UX/UI дизайн:лендинги,сайты,интернет магазины.

Привет!

Меня зовут Вика.В сфере дизайна относительно недавно,но очень люблю то,чем занимаюсь,постоянно развивая свои навыки для создания современного и уникального дизайна,повышающего узнаваемость вашего бренда и конверсию.



Чем я буду полезна

🌟Дизайн лендинга и одностраничных сайтов

🌟Дизайн инфорпродуктов(гайды,чек-листы,визитки)

🌟Дизайн интернет магазинов и многостраничных сайтов

🌟Создание прототипов

🌟Редизайн уже имеющихся продуктов



🎯Предоплата

Работаю по предоплате 50%. В случае если не понравится мой дизайн и мы не сойдемся на едином мнении-предоплату возвращаю.



🔥Правки бесплатно

Хочу,чтобы заказчик был максимально доволен дизайном,поэтому все правки вношу бесплатно.



📞Всегда на связи и без выходных

🔻Telegram- https://t.me/vika_hiora

🔻Whatsapp/Viber- +447391505181

🔻Почта[email protected]