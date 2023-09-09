victoryhiora669g

Виктория Хиора victoryhiora669g

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI дизайн:лендинги,сайты,интернет магазины.

Привет!
Меня зовут Вика.В сфере дизайна относительно недавно,но очень люблю то,чем занимаюсь,постоянно развивая свои навыки для создания современного и уникального дизайна,повышающего узнаваемость вашего бренда и конверсию.

Чем я буду полезна
🌟Дизайн лендинга и одностраничных сайтов
🌟Дизайн инфорпродуктов(гайды,чек-листы,визитки)
🌟Дизайн интернет магазинов и многостраничных сайтов
🌟Создание прототипов
🌟Редизайн уже имеющихся продуктов

🎯Предоплата
Работаю по предоплате 50%. В случае если не понравится мой дизайн и мы не сойдемся на едином мнении-предоплату возвращаю.

🔥Правки бесплатно
Хочу,чтобы заказчик был максимально доволен дизайном,поэтому  все правки вношу бесплатно.

📞Всегда на связи и без выходных
🔻Telegram- https://t.me/vika_hiora
🔻Whatsapp/Viber- +447391505181
🔻Почта[email protected]

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