Привет!
Меня зовут Вика.В сфере дизайна относительно недавно,но очень люблю то,чем занимаюсь,постоянно развивая свои навыки для создания современного и уникального дизайна,повышающего узнаваемость вашего бренда и конверсию.
Чем я буду полезна
🌟Дизайн лендинга и одностраничных сайтов
🌟Дизайн инфорпродуктов(гайды,чек-листы,визитки)
🌟Дизайн интернет магазинов и многостраничных сайтов
🌟Создание прототипов
🌟Редизайн уже имеющихся продуктов
🎯Предоплата
Работаю по предоплате 50%. В случае если не понравится мой дизайн и мы не сойдемся на едином мнении-предоплату возвращаю.
🔥Правки бесплатно
Хочу,чтобы заказчик был максимально доволен дизайном,поэтому все правки вношу бесплатно.
📞Всегда на связи и без выходных
🔻Telegram- https://t.me/vika_hiora
🔻Whatsapp/Viber- +447391505181
🔻Почта[email protected]
Портфолио
- Дашборд для подкастанет просмотров
- Landing page для тур-агенства2 просмотра
- Лендинг для кофейни5 просмотров