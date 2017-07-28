Инженер, дизайнер, художник
Инженер-конструктор (Высшее образование СПБГУАП, опыт работы более 10 лет) Уверенное знание AutoCad, Kompas 3D
Дизайнер - иллюстратор (самоучка, владею программами Photoshop, CorelDraw, Lightroom и др.) Опыт работы - год в качестве дизайнера в магазине книжной продукции. Создавала листовки, баннеры, рекламки.
Работаю с ретушью, корректировкой, цветокоррекцией фото.
Создам иллюстрации.
Любые виды КД оформляемой в соответствии с ЕСКД. А так же практически вся ЭД.
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Портфолио
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