Инженер, дизайнер, художник

Инженер-конструктор (Высшее образование СПБГУАП, опыт работы более 10 лет) Уверенное знание AutoCad, Kompas 3D

Дизайнер - иллюстратор (самоучка, владею программами Photoshop, CorelDraw, Lightroom и др.) Опыт работы - год в качестве дизайнера в магазине книжной продукции. Создавала листовки, баннеры, рекламки.

Работаю с ретушью, корректировкой, цветокоррекцией фото.

Создам иллюстрации.

Любые виды КД оформляемой в соответствии с ЕСКД. А так же практически вся ЭД.