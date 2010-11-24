Vid 2.0 - это объединение талантливых фрилансеров с огромным опытом работы. Мы делаем уникальные разработки в короткие сроки и за, откровенно говоря, небольшие деньги.

Мы знаем все про С/С++, обработку видео и изображений, встраиваемые системы, сетевые приложения, программирование для веб и т.д. Мы еще никогда не подводили наших заказчиков и не собираемся делать это впредь.

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Теги:

C/C++, PHP, Perl, AJAX, Ruby, Web, Embedded, Linux, Windows, Mac, GPU, Video, NVIDIA, ARM, Qt