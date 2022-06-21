video_Omaker

видеомонтаж

Привет 👋 Меня зовут Богдан

Занимаюсь видео монтажом более 6 лет 💪😎

Этой мой Единственный и Главный вид деятельности 👍

Работаю 24\7 ‍朗🚀

Делаю:

1. Блогинг - полный монтаж видео - нарезка, звук, музыка, анимация, перходы итд = готовые видео для YouTube и подобных площадок

2. Рекламные ролики - стильно, современно, ясно и понятно

3. Прочее... stories, tiktok

4. Поездка, праздник, свадьба

Использую программы

Adobe Premiere Pro 2020

Adobe After Effects 2020

Davince Recovers 17

Sony Vegas Pro 18

Adobe Photoshop 2020

Связь со мной в Телеграм @bogdan_xxx