video_Omaker

видеомонтаж
Привет 👋 Меня зовут Богдан
Занимаюсь видео монтажом более 6 лет 💪😎
Этой мой Единственный и Главный вид деятельности 👍
Работаю 24\7 朗🚀
Делаю:
1. Блогинг - полный монтаж видео - нарезка, звук, музыка, анимация, перходы итд = готовые видео для YouTube и подобных площадок
2. Рекламные ролики - стильно, современно, ясно и понятно
3. Прочее... stories, tiktok
4. Поездка, праздник, свадьба
Использую программы
Adobe Premiere Pro 2020
Adobe After Effects 2020
Davince Recovers 17
Sony Vegas Pro 18
Adobe Photoshop 2020
Связь со мной в Телеграм @bogdan_xxx
Я против войны в Украине!