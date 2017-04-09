анимация, инфографика, видео-дизайн, монтаж. Качественные продающие видео

Здравствуйте, уважаемые заказчики, меня зовут Александр, я занимаюсь видео-монтажом и видео-дизайном, делаю практически всё, от несложных, простых роликов, рекламы, до видео-эффектов, анимации. Видео - это мое хобби, которое переросло в работу на самого себя, я по настоящему увлечен этой сферой, постоянно учусь, совершенствуюсь, так-что вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в лучшем видео, а не "спустя рукава".

Основные направления моей работы, это видео-монтаж, видео-дизайн, создание моуш-графики, видео-эффектов, видео-тьюториалов, создание фонов, заставок, плашек, анимирование логотипов и других обьектов. Я работаю в adobe after effects, premiere, photoshop, illustratior, audition и некоторых других программах- по монтажу и дизайну. Мне нравится разнообразие и творчество в моей работе, по-этому одинаково качественно сделаю, обычную рекламу, презентацию компании, товара услуги, так и создам красивые эффекты, заставки, сделаю обзор игры, сервиса, или смонтирую, оформлю видео с вашего отдыха.

Так же у меня есть партнеры, хорошие сценаристы, пишут отличные текста, есть партнеры для качественной озвучки видео, мужские и женские голоса.

Некоторые примеры моих работ http://www.youtube.com/c/VideoBedrik

Ориентирован, как на долгосрочное сотрудничество, так и на разовые заказы, хорошие цены, ведь кроме работы это и мое хобби, гарантирую качество выполненной работы, порядочное и приятное сотрудничество.

Рад буду сотрудничеству, если у вас есть вопросы или предложения, давайте обсудим лично, мои контакты:

e-mail: [email protected]

[email protected]

skype: alexander.bedrikua

Хорошего, Вам, дня!)