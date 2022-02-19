videocowboy

Гарик Рин videocowboy

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Аудимонтаж - сануд дизайн короткометражный фильм

    $25

    На творческий (не коммерческий) проект нужен звукорежиссер (саунд дизайнер) сделать аудиомонтаж. Нужно наложить голос, музыку, звуки, эффекты. Короткометражный фильм хронометражом 14 мин по рассказу Сантьяго Дабове "Стать Прахом". Весь фильм должен разделится на несколько аудиодорожек: [list=1][*]Закадровый голос (эффект эхо) ...

    Аудиомонтаж4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать локацию в Adobe Illustrator (Иллюстраторе)

    $140

    Нужно нарисовать несколько локаций к мультику в стиле как на прикрепленном примере. Программа Adobe Illustrator. Есть готовые заготовки с которых можно что-то копировать. Пришлите несколько ваших анимационных работ из портфолио.

    Illustrator
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Аниматор Toom Boom Harmony на мультик

    $500

    Нужно сделать мультфильм в Toom Boom Harmony. Риги и материалы готовы - нужна только анимация. Хронометраж: 5 мин Срок 1 мес. Подробности скину выбранному кандидату. Пришлите ссылки на ваше работы из портфолио.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    2 года назад