videocowboy

На творческий (не коммерческий) проект нужен звукорежиссер (саунд дизайнер) сделать аудиомонтаж. Нужно наложить голос, музыку, звуки, эффекты. Короткометражный фильм хронометражом 14 мин по рассказу Сантьяго Дабове "Стать Прахом". Весь фильм должен разделится на несколько аудиодорожек: [list=1][*]Закадровый голос (эффект эхо) ...
Я против войны в Украине!
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- $25Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $140
Нужно нарисовать несколько локаций к мультику в стиле как на прикрепленном примере. Программа Adobe Illustrator. Есть готовые заготовки с которых можно что-то копировать. Пришлите несколько ваших анимационных работ из портфолио.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Нужно сделать мультфильм в Toom Boom Harmony. Риги и материалы готовы - нужна только анимация. Хронометраж: 5 мин Срок 1 мес. Подробности скину выбранному кандидату. Пришлите ссылки на ваше работы из портфолио.Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад