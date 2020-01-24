videoexpert

video editor / after effects/ premier pro / photoshop

предлагаю вашему вниманию качественный видео и фото монтаж, создание графики, разработка дизайна лого

Основная специализация - это монтаж и обработка видео.

работаю в premier pro и after effects

отлично владею фотошоп и иллюстрейт

помогу создать шапку для ютуб, и многие другие графические задания

смотирую ваше видео, создам интро и аутро для ютуб

сделаю качественное сторис на вашу инсту

сделаю видео (квадрат) для фейсбук и инстaграм

профессионально работаю в фотошоп, создам баннеры, листовки, плакаты, визитки

к любому заданию приступаю с энтузиазмом и возможно вы искали именно меня :)