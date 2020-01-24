videoexpert

video editor / after effects/ premier pro / photoshop
предлагаю вашему вниманию качественный видео и фото монтаж, создание графики, разработка дизайна лого
Основная специализация - это монтаж и обработка видео.
работаю в premier pro и after effects
отлично владею фотошоп и иллюстрейт
помогу создать шапку для ютуб, и многие другие графические задания
смотирую ваше видео, создам интро и аутро для ютуб
сделаю качественное сторис на вашу инсту
сделаю видео (квадрат) для фейсбук и инстaграм
профессионально работаю в фотошоп, создам баннеры, листовки, плакаты, визитки
к любому заданию приступаю с энтузиазмом и возможно вы искали именно меня :)