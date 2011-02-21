Необходимо сделать вывод ссылок из бирж в "подвале" и немного его подоформить как-то (добавить полосочку или еще как-то чтобы было поприятнее смотреть) Вывод ссылок должен быть почти цвета подвала, чтобы не сильно выделялся… Словом привести страничку ...