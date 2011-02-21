Нужен перевод шаблона open cart от ТМ 44271 на русский язык. Перевод должен быть очень качественный, без глюков и т.п. Все должно полностью работать и функционировать.
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны иконки соц.сетей на прозрачном фоне размером 24х24 пикселя. Нужны как замена существующим, поэтому стиль должен быть примерно похожий. Старые иконки здесь: https://docs.google.com/folder/d/0Bw_zWIIaE9QeR3h5cS1lak4yTUE/edit?usp=sharing Нужны новые иконки Фейсбука, вКонтакте, Одноклассниках, Гугл+ и Ютуб Новые иконки должны совпадать по ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо в шаблоне флеш сайта сделать притухание фоновой музыки во время воспроизведения видеоролика. Пример сайта: http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/29224.html на шаблоне установлена фоновая музыка а видеоролики без звука. В своем случае планирую использовать видео со звуком поэтому необходимо ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для сайта девушки-свадебного фотографа необходимо сделать красивый и оригинальный, запоминающийся flash баннер. Бюджет не большой, но за красивую работу денег не жалко. Необходимые материалы (данные, фотографии) а также требования к баннеру предоставлю. При подаче ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать вывод ссылок из бирж ссылок mainlink, Sape, setlinks, propage и leenkfeed Работа пустяковая, но оплачиваю быстро,указание стоимости работы в заявке, ускоряет её принятие. Пример странички можно просмотреть здесь: http://dneprtamada.ru/main.php К сожалению доступ по ftp дать ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима русификация вот этого http://yadi.sk/d/_hGxHXbF0bqlD флеш сайта. Бюджет небольшой.Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать вывод ссылок из бирж в "подвале" и немного его подоформить как-то (добавить полосочку или еще как-то чтобы было поприятнее смотреть) Вывод ссылок должен быть почти цвета подвала, чтобы не сильно выделялся… Словом привести страничку ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать вывод ссылок из бирж в подвале и немного его подоформить как-то (добавить полосочку или еще как-то чтобы было поприятнее смотреть) Вывод ссылок должен быть почти цвета подвала, чтобы не сильно выделялся...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо разбить страницу на блоки ссылок. Установить PHP код приема от бирж ссылок.Завершен12 лет назад
Необходимо пустяковая работа: подредактировать одну страничку. Нужно на месте надписей поставить кнопки с надписями (8 штук) Добавить три кнопки для добавления в социальные сети. Сделать "подвал" - нижнюю часть сайта. Архив со страничкой здесь: http://narod.ru/disk/47548175001.529e8242da31f4f69dceb4249dc3e1a9/Simple.rar.html В заявке ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходима качественная верстка одной HTML страницы. Внешний вид – оригинальный, необычный, на страничке будет размещаться текстовая информация и картинки, новости или статьи. Страничка будет размещена на сайте фотографа olga.dp.ua Пожелания : 1) Нужна ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо перевести шаблон сайта на русский язык. Точнее не перевести а заменить слова и текст. Проблема в том что он на английском без поддержки кириллицы. Демо версию шаблона(чтобы понять о чем вообще идет речь) можно ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходим оригинальный и креативный дизайн визитки для студии профессионально занимающейся видеосъемкой и фотографией. Визитка двухсторонная и полноцветная. Хотелось бы что-то оригинальное и запоминающееся.Размер стандартный 90х50мм, горизонтальная. Можно использовать дизайн сайта студии или его часть www.videosens.com Обязательными элементами являются ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется оригинальный баннер для сайта videosens.com Баннер размером 88x31 и с расширением .gif или .jpg . Размер баннера не более 14 Кбайт. Можно что-то в цветах сайта или по его тематике. Бюджет маленький, но оплата быстрая. Просьба ...Завершен13 лет назад
Требуется создание баннера для нового сайта. Размер 88х31,формат GIF. Тематика - фотоcъёмка. Приветствуется оригинальность. Цветовая гамма - желательна по теме сайта www.fotoolga.ru Оплата webmoney. Срок - 3-5 дней. Предложения или в личку или на почту [email protected]Завершен13 лет назад
Требуется заменить текст на главной странице сайта www.fotosens.ru на текст с аналогичным или улучшенным вариантом.Смысл тот же. Размер текста тот же. Оплата - Webmoney. Предложения и варианты можно отправлять также на почту [email protected]Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется регистрация в каталогах DMOZ и Яндекс Каталог. Желательно побыстрей рассмотрю любые предложения. Ася 4033один986дваПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад