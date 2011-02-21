videosens

Александр Манохин videosens

 
46 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки соц. сетей на прозрачном фоне.

    Нужны иконки соц.сетей на прозрачном фоне размером 24х24 пикселя. Нужны как замена существующим, поэтому стиль должен быть примерно похожий. Старые иконки здесь: https://docs.google.com/folder/d/0Bw_zWIIaE9QeR3h5cS1lak4yTUE/edit?usp=sharing Нужны новые иконки Фейсбука, вКонтакте, Одноклассниках, Гугл+ и Ютуб Новые иконки должны совпадать по ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать во флеш-шаблоне притухание музыки

    Необходимо в шаблоне флеш сайта сделать притухание фоновой музыки во время воспроизведения видеоролика. Пример сайта: http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/29224.html на шаблоне установлена фоновая музыка а видеоролики без звука. В своем случае планирую использовать видео со звуком поэтому необходимо ...

    HTMLFlash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать оригинальный flash-баннер

    Для сайта девушки-свадебного фотографа необходимо сделать красивый и оригинальный, запоминающийся flash баннер. Бюджет не большой, но за красивую работу денег не жалко. Необходимые материалы (данные, фотографии) а также требования к баннеру предоставлю. При подаче ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать вывод ссылок из бирж ссылок на страничке

    Необходимо сделать вывод ссылок из бирж ссылок mainlink, Sape, setlinks, propage и leenkfeed Работа пустяковая, но оплачиваю быстро,указание стоимости работы в заявке, ускоряет её принятие. Пример странички можно просмотреть здесь: http://dneprtamada.ru/main.php К сожалению доступ по ftp дать ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать вывод ссылок с бирж

    Необходимо сделать вывод ссылок из бирж в "подвале" и немного его подоформить как-то (добавить полосочку или еще как-то чтобы было поприятнее смотреть) Вывод ссылок должен быть почти цвета подвала, чтобы не сильно выделялся… Словом привести страничку ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести вывод ссылок в "подвал"

    Необходимо сделать вывод ссылок из бирж в подвале и немного его подоформить как-то (добавить полосочку или еще как-то чтобы было поприятнее смотреть) Вывод ссылок должен быть почти цвета подвала, чтобы не сильно выделялся...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подредактировать одну страничку сайта

    Необходимо пустяковая работа: подредактировать одну страничку. Нужно на месте надписей поставить кнопки с надписями (8 штук) Добавить три кнопки для добавления в социальные сети. Сделать "подвал" - нижнюю часть сайта. Архив со страничкой здесь: http://narod.ru/disk/47548175001.529e8242da31f4f69dceb4249dc3e1a9/Simple.rar.html В заявке ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание HTML-странички для сайта

    Здравствуйте! Необходима качественная верстка одной HTML страницы. Внешний вид – оригинальный, необычный, на страничке будет размещаться текстовая информация и картинки, новости или статьи. Страничка будет размещена на сайте фотографа olga.dp.ua Пожелания : 1) Нужна ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести xml flash шаблон сайта на русский язык.

    Необходимо перевести шаблон сайта на русский язык. Точнее не перевести а заменить слова и текст. Проблема в том что он на английском без поддержки кириллицы. Демо версию шаблона(чтобы понять о чем вообще идет речь) можно ...

    Flash
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн визитки

    Необходим оригинальный и креативный дизайн визитки для студии профессионально занимающейся видеосъемкой и фотографией. Визитка двухсторонная и полноцветная. Хотелось бы что-то оригинальное и запоминающееся.Размер стандартный 90х50мм, горизонтальная. Можно использовать дизайн сайта студии или его часть www.videosens.com Обязательными элементами являются ...

    Дизайн сайтаДизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание простого баннера 88х31

    Требуется оригинальный баннер для сайта videosens.com Баннер размером 88x31 и с расширением .gif или .jpg . Размер баннера не более 14 Кбайт. Можно что-то в цветах сайта или по его тематике. Бюджет маленький, но оплата быстрая. Просьба ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простой баннер 88х31

    Требуется создание баннера для нового сайта. Размер 88х31,формат GIF. Тематика - фотоcъёмка. Приветствуется оригинальность. Цветовая гамма - желательна по теме сайта www.fotoolga.ru Оплата webmoney. Срок - 3-5 дней. Предложения или в личку или на почту [email protected]

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Заменить текст на главной странице сайта.

    Требуется заменить текст на главной странице сайта www.fotosens.ru на текст с аналогичным или улучшенным вариантом.Смысл тот же. Размер текста тот же. Оплата - Webmoney. Предложения и варианты можно отправлять также на почту [email protected]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Frazelli
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-1)
$10
10 баллов
10 лет назад
Разбить страницу на блоки ссылок.
Отличный заказчик
Умело и в срок выполненная работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать оригинальный flash-баннер
Быстро согласовали все детали задания, оплата произведена без задержек и в полном объёме. Было приятно поработать над проектом. Рекомендую!
Качественно и раньше срока выполненный заказ. Внимательно и очень аккуратно. Быстрая связь. Соответствие ТЗ. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
developclub
Александр 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-2)
$5
10 баллов
12 лет назад
Перенести вывод ссылок в "подвал"
Хорошо иметь дело с такими людми, четко дают задание и вовременая оплата! Советую для сотрудничества
Очень качественно и вовремя выпоненная работа. Вся выполненная работа полностью соответствует ТЗ. Мне очень понравилась работа и настоятельно рекомендую, как знающего и выполняющего свою работу фрилансера!!! Успехов!!!
Ответный отзыв
Frazelli
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-1)
$5
10 баллов
12 лет назад
Подредактировать одну страничку сайта
Отличный заказчик, рекомендую. Ввсегда на связи. Моментальная оплата. Четкое ТЗ. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Отлично и раньше срока выполненная работа. Полностью соответствует ТЗ. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Инициативен,талантлив и исполнительный фрилансер, побольше бы таких. Однозначно уверен, буду обращатся и рекомендовать знакомым. Молодец!!!
Ответный отзыв
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Создание простого баннера 88х31
Хороший заказчик, приятно вести переговоры, своевременная оплата.
Отлично выполненные баннера! Рекомендую как хорошего создателя баннеров.
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