Все возможно тому, кто ищет возможности.
Здравствуйте, меня зовут Людмила, я занимаюсь созданием профессиональных слайд-шоу, фотокниг и фотомонтажом!
Работа с фотографиями - не просто работа, это моё творчество! В каждую работу я вкладываю душу!
С уважением Людмила!
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Портфолио
- Профессиональная ретушь38 просмотров
- Ретушь кожи48 просмотров
- Ретушь фото53 просмотра
- Ретушь47 просмотров
- Ретушь фото с сохранением текстуры кожи198 просмотров
- Универсальная фотокнига167 просмотров
- Роскошная свадебно-романтическая фотокнига148 просмотров
- Слайд шоу в классическом стиле171 просмотр
- Слайд-шоу для выпускного из детского163 просмотра
- Универсальное слайд шоу131 просмотр