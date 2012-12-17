Делаю работу в поставленные сроки.Если не уверенна что справлюсь не берусь.

Лотоцька Вікторія Анатоліївна

м. Бердичів, вул. Свердлова 71 кв. 122

Тел. (04143) 30866, моб. 063 693 84 74

Ціль:

Копірайтер

Рерайтер

SEO-копірайтер

Досвід роботи:

- Написання матеріалів для оптимізації у пошукових системах

- Написання рекламних матеріалів

- Наповнення сайтів

- Рерайт застарілих інформаційних блоків

- Кореспондентська та журналістська робота

Освіта:

Житомирський державний університет ім. І.Я.Франка. Спеціальність « Видавнича справа та редагування», бакалавр журналістики (2005-2009).

Професійний досвід:

МГО «До ладу!», Житомир, Україна позаштатний кореспондент (09/2008-03/2009)

- Описання подій та написання блоків новин

- Пошук інформації

- Написання рекламних матеріалів

РІА «20 хвилин» Житомир, Україна, журналіст (09/2009 – 04/2010)

- Робота на подіях

- Журналістські розслідування

- Ведення сторінки здоров’я

РА «Джерело» Житомир, Україна, позаштатний копірайтер (03/2010 - д/т)

- SEO-копірайт на різноманітні теми

- Копірайт матеріали

- Написання текстів для наповнення сайтів

- Написання рекламних матеріалів для просування товарів

Спеціальні зайняття та навички:

Мови: українська (відмінно), русский (хорошо)

Володіння комп’ютером (добре), текстові редактори Word, Excel, сучасні Інтернет браузери в тому числі пакет Google Docs.

Персональні данні:

Народилась 29.06.1988 у місті Таллінн, Естонія, заміжня, виховую доньку, соціальній діяч, учасник благодійних організацій.

Якості/інтереси

Відповідальність, вчасно виконую поставлені завдання, компетентність, досвідченість, швидко вчусь. Цікавлюсь кінологією, вишивкою, історичною реконструкцією, займаюсь спортивною гімнастикою.