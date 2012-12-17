Лотоцька Вікторія Анатоліївна
м. Бердичів, вул. Свердлова 71 кв. 122
Тел. (04143) 30866, моб. 063 693 84 74
Ціль:
Копірайтер
Рерайтер
SEO-копірайтер
Досвід роботи:
- Написання матеріалів для оптимізації у пошукових системах
- Написання рекламних матеріалів
- Наповнення сайтів
- Рерайт застарілих інформаційних блоків
- Кореспондентська та журналістська робота
Освіта:
Житомирський державний університет ім. І.Я.Франка. Спеціальність « Видавнича справа та редагування», бакалавр журналістики (2005-2009).
Професійний досвід:
МГО «До ладу!», Житомир, Україна позаштатний кореспондент (09/2008-03/2009)
- Описання подій та написання блоків новин
- Пошук інформації
- Написання рекламних матеріалів
РІА «20 хвилин» Житомир, Україна, журналіст (09/2009 – 04/2010)
- Робота на подіях
- Журналістські розслідування
- Ведення сторінки здоров’я
РА «Джерело» Житомир, Україна, позаштатний копірайтер (03/2010 - д/т)
- SEO-копірайт на різноманітні теми
- Копірайт матеріали
- Написання текстів для наповнення сайтів
- Написання рекламних матеріалів для просування товарів
Спеціальні зайняття та навички:
Мови: українська (відмінно), русский (хорошо)
Володіння комп’ютером (добре), текстові редактори Word, Excel, сучасні Інтернет браузери в тому числі пакет Google Docs.
Персональні данні:
Народилась 29.06.1988 у місті Таллінн, Естонія, заміжня, виховую доньку, соціальній діяч, учасник благодійних організацій.
Якості/інтереси
Відповідальність, вчасно виконую поставлені завдання, компетентність, досвідченість, швидко вчусь. Цікавлюсь кінологією, вишивкою, історичною реконструкцією, займаюсь спортивною гімнастикою.