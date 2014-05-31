Здравствуйте! Будем знакомы, меня зовут Александр, я - графический дизайнер. Опыт работы 4,5 года.
Работаю по минимальной для рынка предоплате - 10%. Я на связи с понедельника по воскресенье с 8:00 до 23:00 (MSK).
Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта (в среднем от 3 до 10 дней).
Берусь за проекты:
• дизайн логотипов
• визитные карточки
• баннеры и шапки сайтов
• иллюстрации
• презентации
• обложки дисков и инфопродуктов
• веб-дизайн и пользовательский интерфейс
• листовки и брошюры
• landing pages
• ретушь фотографий
• шаржи и карикатуры
• и пр. и пр.
Факты сотрудничества
• при желании работать со мной, всегда можно договорится
• постоянным клиентам – хорошие скидки
• работа без аванса не возможна, так же как и работа в офисе
Не берусь за проекты:
• продвижение сайтов (СЕО, СМО и т.д.)
• любые виды доработок и исправления чужих ошибок
• любая работа, не предусматривающая аванс
Варианты оплаты:
• электронные деньги (Яндекс Деньги, Webmoney, QIWI)
• банковские переводы
Контакты:
E-mail: [email protected]
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ВНИМАНИЕ!
Если кто-то постучался к вам в icq или скайп и дал ссылку на этот аккаунт или представился моим именем, уделите пару минут, напишите мне тут сообщение.
Мошенники часто выдают чужое портфолио за своё и разводят людей, чтобы с вами такого не случилось, прежде чем отдавать кому-то деньги, напишите мне тут сообщение, удостоверьтесь, что вы общаетесь именно со мной, а не с кем-то, кто представившись моим именем, дал вам ссылку на это портфолио.
Будьте внимательны к своим деньгам!