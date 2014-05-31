Здравствуйте! Будем знакомы, меня зовут Александр, я - графический дизайнер. Опыт работы 4,5 года.

Работаю по минимальной для рынка предоплате - 10%. Я на связи с понедельника по воскресенье с 8:00 до 23:00 (MSK).

Сроки разработки индивидуальны для каждого проекта (в среднем от 3 до 10 дней).

Берусь за проекты:

• дизайн логотипов

• визитные карточки

• баннеры и шапки сайтов

• иллюстрации

• презентации

• обложки дисков и инфопродуктов

• веб-дизайн и пользовательский интерфейс

• листовки и брошюры

• landing pages

• ретушь фотографий

• шаржи и карикатуры

• и пр. и пр.

Факты сотрудничества

• при желании работать со мной, всегда можно договорится

• постоянным клиентам – хорошие скидки

• работа без аванса не возможна, так же как и работа в офисе

Не берусь за проекты:

• продвижение сайтов (СЕО, СМО и т.д.)

• любые виды доработок и исправления чужих ошибок

• любая работа, не предусматривающая аванс

Варианты оплаты:

• электронные деньги (Яндекс Деньги, Webmoney, QIWI)

• банковские переводы

Контакты:

E-mail: [email protected]

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ВНИМАНИЕ!

Если кто-то постучался к вам в icq или скайп и дал ссылку на этот аккаунт или представился моим именем, уделите пару минут, напишите мне тут сообщение.

Мошенники часто выдают чужое портфолио за своё и разводят людей, чтобы с вами такого не случилось, прежде чем отдавать кому-то деньги, напишите мне тут сообщение, удостоверьтесь, что вы общаетесь именно со мной, а не с кем-то, кто представившись моим именем, дал вам ссылку на это портфолио.

Будьте внимательны к своим деньгам!