SMM-cпециалист

Практический опыт – около 20-ти проектов + крупные сообщества Вконтакте (500к, 300к, 200к, 200к, 80к подписчиков) и ведение сайта, написание уникальных статей (копирайтинг).

1. ﻿Комплексное ведение проектов в соцсетях – построение стратегии продвижения, настройка и оптимизация таргетинговой рекламы в Facebook, Instagram. Создание контент – плана и постинг. Ретаргетинг.

2. Умение работать с лидерами мнений

3. Знание Office, люблю Эксель – куда же без таблиц и цифр? =)

5. Настройка аналитик Google, Яндекс и работа с ними

6. Владею инструменталом CMS WordPress на среднем уровне

7. Навыки написания статей на уровне «50 публикаций на научно-популярную тематику»

8. Люблю, умею, практикую писать рекламные тексты, заголовки и слоганы

9. Навыки работы с графическим редактором CorelDrawX7 на среднем уровне

10. Владение языками: Английский (B1), русский, украинский – свободно.