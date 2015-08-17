Наполнение сайтов контентом,администрирование.Обработка и создание изображений,анимаций.Редактирование текстов.

С радостью наполню Ваш сайт, группу в Вконтакте, Facebook, Одноклассники качественным контентом и сделаю работу сайта отлаженной и максимально эффективной. При необходимости выполню копирайт, рерайт текстов, а также перевод с английского. Отредактирую или создам изображения и флеш-анимации.

P.S.Профессионально занимаюсь контент-менеджментом и дизайном уже более 5 лет. Ранее вела сайты по приложениям android, интернет магазины, форумы и др. Сейчас наполняю контентом, администрирую и создаю дизайнерские изображения для нескольких справочных порталов.

Сайты/порталы с которыми я сотрудничаю на данный момент времени:

http://dneprbanks.dp.ua/

http://ujew.com.ua/

Мои контакты:

E_mail: [email protected]

Тел.: +38(097)419-67-58