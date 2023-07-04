Frontend Developer ( HTML, CSS, JS, React)
Доброго времени суток! Меня зовут Виктор.
На данный момент есть навыки в HTML, CSS, Tailwind CSS, JS, React, NPM, Axios, адаптивной верстке, GITHub, Figma, Adobe Photoshop.
Буду рад выполнить Ваш проект! Готов приступить к выполнению заказа сразу после уточнения сроков и стека технологий необходимых Вам.
Портфолио
- Lift NFT marketplace - криптовалютный сервис5 просмотров
- Skillcare - образовательный ресурс15 просмотров
- Relvises - сайт консалтинговой компании14 просмотров
- Appello Service - сайт компании по разработке8 просмотров
- Automotive Sell your Car6 просмотров