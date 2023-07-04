Frontend Developer ( HTML, CSS, JS, React)

Доброго времени суток! Меня зовут Виктор.

На данный момент есть навыки в HTML, CSS, Tailwind CSS, JS, React, NPM, Axios, адаптивной верстке, GITHub, Figma, Adobe Photoshop.

Буду рад выполнить Ваш проект! Готов приступить к выполнению заказа сразу после уточнения сроков и стека технологий необходимых Вам.