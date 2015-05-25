vik55

Виктор vik55

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Занимаюсь любой версткой, цветокоррекцией, подготовка материалов для печати. 

Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Flash, QuarkXPress, Corel Draw. 

FlashInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
$30/час
от $30
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$30/час
от $30
нет рейтинга