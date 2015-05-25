Занимаюсь любой версткой, цветокоррекцией, подготовка материалов для печати.
Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Flash, QuarkXPress, Corel Draw.
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Портфолио
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Верстка полиграфии
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$30/час
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Обработка фотографий
нет отзывов
$30/час
от $30
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