Виктория Журавлева vik_d3signvik_d3sign
23 годаРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер
Здравствуйте
Меня зовут Виктория и я-веб-дизайнер
Я предлагаю услуги по разработке:
- Сайта-визитки
- Сайта-портфолио
- Landing Page
- Многостраничного сайта
- Интернет-магазина
У меня довольно обширный перечень услуг: от регистрации аккаунта в Тильде под Ваш проект(передаю логин и пароль по окончанию работы) до подключения фавикона
Мои работы Вы можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/vik_zhur
Подробнее Ваш проект можем обсудить по электронной почте [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг для ногтевой студии14 просмотров
- Дизайн интернет-магазина аксессуаров и бижутерии19 просмотров
- Лендинг для онлайн-школы пп-десертов15 просмотров
- Лендинг для туристического агентства16 просмотров