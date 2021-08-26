Веб-дизайнер

Здравствуйте

Меня зовут Виктория и я-веб-дизайнер

Я предлагаю услуги по разработке:

- Сайта-визитки

- Сайта-портфолио

- Landing Page

- Многостраничного сайта

- Интернет-магазина

У меня довольно обширный перечень услуг: от регистрации аккаунта в Тильде под Ваш проект(передаю логин и пароль по окончанию работы) до подключения фавикона

Мои работы Вы можете посмотреть здесь: https://www.behance.net/vik_zhur

Подробнее Ваш проект можем обсудить по электронной почте [email protected]