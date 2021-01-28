UX/UI веб-дизайнер. Разрабатываю структуру сайтов, дизайн, а также верстаю свои макеты на платформе Tilda. Сделаю:
•Дизайн лендинга, корпоративного сайта, интернет-магазина;
•Готовый сайт на Тильда;
•Логотип, фирменный стиль;
•Интернет-баннеры;
•Дизайн соцсетей.
Знаю, как помочь вашему бизнесу выделиться на фоне конкурентов. Всегда предлагаю свежие и креативные решения, которые увеличат количество заявок.
Я изучу задачи вашего проекта, особенности вашего бизнеса, сильные и слабые решения конкурентов, найду подход к целевой аудитории.
Работаю в программах: Figma, Tilda, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InVision, Zeplin
При работе всегда учитываю ваши идеи и пожелания.
С 9.00 до 22.00 (по Москве) на связи и оперативно отвечаю на все ваши вопросы.
Всегда рада интересным проектам и долгосрочному сотрудничеству.