Веб-дизайн, сайты на Тильде, логотипы и фирменный стиль

UX/UI веб-дизайнер. Разрабатываю структуру сайтов, дизайн, а также верстаю свои макеты на платформе Tilda. Сделаю:

•Дизайн лендинга, корпоративного сайта, интернет-магазина;

•Готовый сайт на Тильда;

•Логотип, фирменный стиль;

•Интернет-баннеры;

•Дизайн соцсетей.

Знаю, как помочь вашему бизнесу выделиться на фоне конкурентов. Всегда предлагаю свежие и креативные решения, которые увеличат количество заявок.

Я изучу задачи вашего проекта, особенности вашего бизнеса, сильные и слабые решения конкурентов, найду подход к целевой аудитории.

Работаю в программах: Figma, Tilda, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InVision, Zeplin

При работе всегда учитываю ваши идеи и пожелания.

С 9.00 до 22.00 (по Москве) на связи и оперативно отвечаю на все ваши вопросы.

Всегда рада интересным проектам и долгосрочному сотрудничеству.