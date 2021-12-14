vik_igorevich

Окажу юридические услуги

Окажу юридические услуги. Имеется положительная практика по делам о взыскании дебиторской задолженности возникшей из договоров поставки ,

аренды, подряда, оказания услуг и т. д. Дела в порядке приказного,

упрощённого и общего судопроизводства. Имеется положительная практика по

делам возникающим из административных правоотношений, обжалование

постановлений административных органов о наложении штрафов (ст. 14,43,

ст. 15.25 , ст. 14.7, ст. 5.27 и ст. 5.27.1 КоАП РФ). Также имеется

практика участия в делах о несостоятельности (банкротстве) в т. ч.

подготовка документов и заявления должника, подготовка документов и

заявления о вступлении в РТК, ходатайств, участие в собрании кредиторов.

По запросу могу представить номера дел которые выиграл. Кроме этого

составлю любой гражданско-правовой договор, претензию , исковое

заявление, жалобу, апелляционную и кассационную жалобу и иные

процессуальные документы. Консультации по делам возникающим из семейных и

трудовых правоотношений.