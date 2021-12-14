vik_igorevich

Окажу юридические услуги. Имеется положительная практика по делам о взыскании дебиторской задолженности возникшей из договоров поставки ,
аренды, подряда, оказания услуг и т. д. Дела в порядке приказного,
упрощённого и общего судопроизводства. Имеется положительная практика по
делам возникающим из административных правоотношений, обжалование
постановлений административных органов о наложении штрафов (ст. 14,43,
ст. 15.25 , ст. 14.7, ст. 5.27 и ст. 5.27.1 КоАП РФ). Также имеется
практика участия в делах о несостоятельности (банкротстве) в т. ч.
подготовка документов и заявления должника, подготовка документов и
заявления о вступлении в РТК, ходатайств, участие в собрании кредиторов.
По запросу могу представить номера дел которые выиграл. Кроме этого
составлю любой гражданско-правовой договор, претензию , исковое
заявление, жалобу, апелляционную и кассационную жалобу и иные
процессуальные документы. Консультации по делам возникающим из семейных и
трудовых правоотношений.