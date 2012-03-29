vik_vikysya

Виктория vik_vikysya

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Напишу интересные статьи для Вашего сайта

1994-2004 гг. - СОШ № 154 г.Харьков. закончила с похвальной грамотой.

2004-2010 гг. - дневное отделение НТУ «ХПИ», факультет «Энергомашиностроение», специальность «Теплофизика». Получила диплом специалиста по специализации «Инженер-энергетик».

Личностные качества:

- Ответственность;

- Коммуникабельность;

- Аккуратность;

- Умение работать в команде и индивидуально;

- Умение качественно работать на результат;

- Имею желание работать и зарабатывать.

Профессиональные навыки и знания:

- Продвинутый пользователь ПК (MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access).

- Интернет (Mozila Firefox, Internet Explorer).

- Другие программы: Abby Fine Reader 8.0, Prolling Office, Nero, Water Steam Pro 6.0.

- САПР КОМПАС-3D v10 (широкий опыт работы с 2D моделями).

- Sales Expert, 1С.

Знание языков:

- русский, украинский – в совершенстве

- английский – базовый уровень

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