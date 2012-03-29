vik_vikysya

1994-2004 гг. - СОШ № 154 г.Харьков. закончила с похвальной грамотой.
2004-2010 гг. - дневное отделение НТУ «ХПИ», факультет «Энергомашиностроение», специальность «Теплофизика». Получила диплом специалиста по специализации «Инженер-энергетик».
Личностные качества:
- Ответственность;
- Коммуникабельность;
- Аккуратность;
- Умение работать в команде и индивидуально;
- Умение качественно работать на результат;
- Имею желание работать и зарабатывать.
Профессиональные навыки и знания:
- Продвинутый пользователь ПК (MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access).
- Интернет (Mozila Firefox, Internet Explorer).
- Другие программы: Abby Fine Reader 8.0, Prolling Office, Nero, Water Steam Pro 6.0.
- САПР КОМПАС-3D v10 (широкий опыт работы с 2D моделями).
- Sales Expert, 1С.
Знание языков:
- русский, украинский – в совершенстве
- английский – базовый уровень